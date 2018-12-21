Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 23 декабря в рамках подготовительной кампании к финальной игре Лиги Европы известный аргентинский футболист Эрнан Креспо посетит Баку как звездный посол УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в воскресенье в 12:00-13:00 в музее, посвященном Лиге Европы УЕФА состоится автограф-сессия трижды становившегося чемпионом Италии в составе миланского "Интер" Э.Креспо.

Посетители музея в день автограф-сессии смогут близко познакомиться с экс-нападающим, взять его автограф и сделать фотографию.

В 13:00 в музее состоится брифинг Э.Креспо для прессы, забившего 35 голов в 64 играх в составе сборной Аргентины.

Финальная игра Лиги Европы УЕФА состоится 29 мая 2019 года состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что Э.Креспо за свою футбольную карьеру носил форму "Ривер Плейт" на родине, "Пармы", "Лацио", "Милана", "Интера", "Генуи" в Италии, "Челси" в Англии. Он до сих пор руководит молодежной командой "Пармы" и основной командой "Модена". 43-летний специалист начнет работу в качестве главного тренера "Банфилд".