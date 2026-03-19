Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Футбол
    • 19 марта, 2026
    • 20:37
    Эрлинг Холанн стал инвестором нового мирового шахматного первенства

    Норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн стал инвестором турнира Norway Chess и нового чемпионата мира Total Chess World Championship.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

    В октябре 2025 года FIDE и Norway Chess объявили о создании нового чемпионата мира, который определит победителей в трех дисциплинах - классических шахматах, рапиде и блице. Осенью 2026 года турнир пройдет в пилотном формате. Первый полноценный чемпионат запланирован на 2027 год. Общий призовой фонд соревнований составит $2,7 млн.

    Отмечается, что Холанн совместно с бизнесменом Мортеном Борге основал компанию Chess Mates, которая станет владельцем Norway Chess.

    Erlinq Holann yeni dünya şahmat çempionatına investor olub
    Последние новости

