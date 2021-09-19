Эрлинг Холанд забил 67 мячей в 67 матчах

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отличился в матче пятого тура Бундеслиги против "Униона" и продлил свою голевую серию до семи матчей.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отличился в матче пятого тура Бундеслиги против "Униона" и продлил свою голевую серию до семи матчей.

Как передает Report, форвард отметился забитым мячом в седьмой игре подряд, учитывая выступление за национальную команду Норвегии.

Кроме того, норвежец забил 67-й гол в 67-м матче за дортмундский клуб во всех турнирах.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет 130 млн евро.

Холанд выступает за "Боруссию" с сезона 2019/20. В составе "шмелей" норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из "Ред Булл" Зальцбург.