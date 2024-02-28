Эрлинг Холанд повторил рекорд 54-летней давности

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд повторил рекорд бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Джорджа Беста, который забивал пять мячей в Кубке Англии в 1970 году.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд повторил рекорд бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Джорджа Беста, который забил пять мячей в Кубке Англии в 1970 году.

Как сообщает Report, в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Лутон Таун" (6:2) норвежец оформил пента-трик за 58 минут. Соперники уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках матча первого круга АПЛ "Манчестер Сити" на выезде не без труда одолел "Лутон" благодаря голу вингера Джека Грилиша — 2:1.

Холанд перешел в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провел за "горожан" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года.