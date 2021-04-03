Эрлинг Холанд хочет перейти в "Реал"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в "Реал"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в "Реал".

Как передает Report со ссылкой на AS, об этом сказал отец Холанда в беседе с исполнительным директором "Королевского клуба" Хосе Анхелем Санчесом.

Ранее сообщалось, что агент Мино Райола и Холанд-старший 1 апреля, прилетели в Барселону, где провели переговоры с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, а через несколько часов отправились в Мадрид на встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом.

Эрлинг перешел в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" в январе 2020 года. Контракт норвежца со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 млн евро. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол (один - с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.