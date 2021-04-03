О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрлинг Холанд хочет перейти в "Реал"

Эрлинг Холанд хочет перейти в "Реал" Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в "Реал"
Футбол
3 апреля 2021 г. 08:43
Эрлинг Холанд хочет перейти в Реал
Эрлинг Холанд

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в "Реал".

Как передает Report со ссылкой на AS, об этом сказал отец Холанда в беседе с исполнительным директором "Королевского клуба" Хосе Анхелем Санчесом.

Ранее сообщалось, что агент Мино Райола и Холанд-старший 1 апреля, прилетели в Барселону, где провели переговоры с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, а через несколько часов отправились в Мадрид на встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом.

Эрлинг перешел в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" в январе 2020 года. Контракт норвежца со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 млн евро. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол (один - с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Erlinq Holand "Real Madrid"ə keçmək istəyir

Новости партнеров

Самое читаемое

С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
29 марта 2021 г. 11:05
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi