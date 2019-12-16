Эрдоган приедет в Баку на игры Евро-2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Баку, чтобы наблюдать за играми финального этапа чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает Report, об этом глава государства сообщил в совместном эфире телеканалов ATV и A Haber. Эрдоган сообщил, что побеседовал об этом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: "Это очень странно, мы начинаем игры с матча с Италией. Италия играет на домашнем поле. Как так? Остальные два матча пройдут в Баку. На эти игры я могу поехать, а в Рим могу не ехать. Я поговорил со своим братом Ильхамом Алиевым. Он ждет. Бог даст, я поеду туда, просмотрю за двумя матчами, и мы выйдем из группы".

Отметим, что 13 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся сборные Уэльса и Швейцарии. 17 июня в столице Азербайджана сыграют Турция - Уэльс, 31 июня - Швейцария Турция. Кроме того, в Баку состоится одна игра четвертьфинала.

На открытии Евро-2020 сборные Турции и Италии сыграют на римском стадионе "Олимпико".