Эрдоган позвонил раненному в голову тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган позвонил главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу, которому разбили голову во время инцидента в матче с "Фенербахче" в ответном матче полуфинала Кубка Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV Spor, глава государства пожелал 63-летнему специалисту, на голову которого в больнице было наложено пять швов, скорейшего выздоровления.

Отметим, что матч "Фенербахче" - "Бешикташ" был прерван. На 57-й минуте матча болельщики, разбрасывающие посторонние предметы, выбрали мишенью скамью запасных гостей. В результате главный тренер команды Шенол Гюнеш был тяжело ранен в голову. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Первая встреча между этими командами завершились вничью со счётом 2:2. Ожидается, что за произошедшее "Фенербахче" будет вынесено техническое поражение со счётом 0:3.