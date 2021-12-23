Эмрели встретился с Гурбаном Гурбановым

Футболист сборной Азербайджана и польской "Легии" Махир Эмрели посетил базу "Карабаха".

Футболист сборной Азербайджана и польской "Легии" Махир Эмрели посетил базу "Карабаха".

Как сказал Report глава пресс-службы клуба Гюндюз Аббасзаде, 24-летний нападающий встретился с главным тренером агдамского клуба Гурбаном Гурбановым.

По его словам, М.Эмрели посетил базу только для того, чтобы увидеть наставника «Карабаха».

"Его трансфер в "Карабах" не является предметом обсуждения. В целом, об этом не было и речи. У Махира своя команда, свой путь", - отметил глава пресс-службы.

Отметим, что М.Эмрели сменил "Карабах" на "Легию" в конце прошлого сезона. Однако футболист хочет покинуть варшавский клуб после инцидента с болельщиками.