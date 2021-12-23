О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эмрели встретился с Гурбаном Гурбановым

Эмрели встретился с Гурбаном Гурбановым Футболист сборной Азербайджана и польской "Легии" Махир Эмрели посетил базу "Карабаха".
Футбол
23 декабря 2021 г. 00:59
Эмрели встретился с Гурбаном Гурбановым

Футболист сборной Азербайджана и польской "Легии" Махир Эмрели посетил базу "Карабаха".

Как сказал Report глава пресс-службы клуба Гюндюз Аббасзаде, 24-летний нападающий встретился с главным тренером агдамского клуба Гурбаном Гурбановым.

По его словам, М.Эмрели посетил базу только для того, чтобы увидеть наставника «Карабаха».

"Его трансфер в "Карабах" не является предметом обсуждения. В целом, об этом не было и речи. У Махира своя команда, свой путь", - отметил глава пресс-службы.

Отметим, что М.Эмрели сменил "Карабах" на "Легию" в конце прошлого сезона. Однако футболист хочет покинуть варшавский клуб после инцидента с болельщиками.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mahir Emreli Qurban Qurbanovla görüşüb

Самое важное

МИД Азербайджана: Отношения с Ираном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности
МИД Азербайджана: Отношения с Ираном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности
22 декабря 2021 г. 22:15
Байрамов: Зангезурский коридор создает возможности для стран региона
Байрамов: Зангезурский коридор создает возможности для стран региона
22 декабря 2021 г. 21:35
Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны
Премьер-министр Грузии: Мы внимательно следим за процессами в регионе после Карабахской войны
22 декабря 2021 г. 20:43
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
22 декабря 2021 г. 03:33
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
21 декабря 2021 г. 18:37
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
21 декабря 2021 г. 14:44
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
21 декабря 2021 г. 10:58
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
20 декабря 2021 г. 22:12
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
20 декабря 2021 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi