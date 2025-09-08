Эмрели: Успешным результатом в завтрашнем матче хотим загладить поражение от Исландии

Форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели заявил, что команда рассчитывает на положительный исход матча отборочного цикла ЧМ-2026 против Украины.

Как сообщает Report, футболист отметил, что соперник располагает сильным составом, однако азербайджанцы настроены показать результативную игру.

"Нас ждет тяжелый матч. У Украины очень хорошие игроки, но мы намерены выступить успешно. Хотим успешным результатом в завтрашнем матче загладить поражение от Исландии", - отметил Эмрели.

Встреча Азербайджан – Украина состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.