    Футбол
    • 08 сентября, 2025
    • 12:36
    Эмрели: Успешным результатом в завтрашнем матче хотим загладить поражение от Исландии

    Форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели заявил, что команда рассчитывает на положительный исход матча отборочного цикла ЧМ-2026 против Украины.

    Как сообщает Report, футболист отметил, что соперник располагает сильным составом, однако азербайджанцы настроены показать результативную игру.

    "Нас ждет тяжелый матч. У Украины очень хорошие игроки, но мы намерены выступить успешно. Хотим успешным результатом в завтрашнем матче загладить поражение от Исландии", - отметил Эмрели.

    Встреча Азербайджан – Украина состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

    сборная Азербайджана футбол Махир Эмрели Украина Исландия ЧМ-2026
