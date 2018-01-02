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    Эммануэль Адебайор усыновил своего племянника

    В последние годы тоголезец не поддерживал отношений с семьей и обвинял родных в преследовании

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Бывший нападающий "Арсенала", "Сити", "Реала" и "Тоттенхэма" Эмануэль Адебайор после смерти своего брата Питера усыновил его сына, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Все, кто знает меня, знал моего старшего брата Питера Адебайора, которого больше нет с нами. Это его сын, и сегодня я объявляю его своим старшим сыном. Его имя Эммануэль Адебайор-младший", – написал футболист.

    Отметим, что в последние годы тоголезец не поддерживал отношений с семьей и обвинял родных в преследовании.

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