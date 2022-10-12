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Эмир Катара лично пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу

Эмир Катара лично пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу Эмир Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который находится с визитом в Астане, пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на чемпионат мира по футболу в Катар.
Футбол
12 октября 2022 г. 12:48
Эмир Катара лично пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу

Эмир Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который находится с визитом в Астане, пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на чемпионат мира по футболу в Катар.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан.

"В следующем месяце в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. Приглашаю вас на чемпионат мира. Я знаю, что в это время в Казахстане будут президентские выборы. Но надеюсь, что вы найдете время и посетите чемпионат", - сказал эмир.

Тамима бен Хамада Аль Тани также отметил, что для приезда гостей из Казахстана будут направлены билеты. Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Мировое первенство впервые пройдет в зимнее время года. Главной причиной стала сильная летняя жара в Катаре.

Отметим, что эмир Катара в рамках визита в Казахстан примет участие в работе VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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Версия на английском языке Emir of Qatar personally invites Tokayev to World Cup

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