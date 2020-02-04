​Эмиль Балаев: Я ни капли не жалею о своем решении

Вратарь сборной Азербайджана по футболу Эмиль Балаев прокомментировал свой уход из казахстанского "Тобола".

Как передает Report, 26-летний голкипер на своей странице в Instagram напомнил, что несколько дней назад официально покинул костанайский клуб. Эмиль подчеркнул, что за прошедший год сильно привязался к клубу и городу: "В этом клубе я повысил свой уровень и вошел в список лучших вратарей казахстанской премьер-лиги. Дебют в национальной команде Азербайджана состоялся именно в период выступления за этот клуб".

По словам Балаева, в конце прошлого сезона ему и в голову не могло прийти, что он больше не будет играть за "Тобол". Страж ворот связал свое решение покинуть "желто-зеленых" с назначением на пост главного тренера команды армянина по происхождению Григория Бабаяна: "После назначения нового главного тренера многих, естественно, интересовало мое будущее как футболиста. Я же по понятным причинам принял решение покинуть команду, и ни капли не жалею об этом".

В конце азербайджанский голкипер поблагодарил всех, кто его поддерживал: "Хочу выразить благодарность руководству клуба, что они вошли в мое положение и без проблем согласились расторгнуть договор. Хочу сказать спасибо всем болельщикам "Тобола", которые поддерживали меня с первого дня моего появления в клубе. Даже сейчас они пишут и выражают свою любовь. Выражаю благодарность всему коллективу, партнерам по команде, персоналу. Было очень приятно работать с каждым из вас. От Костанае и костанайцах у меня останутся только хорошие впечатления. Спасибо большое за все!".

Отметим, что контракт Эмиля Балаева с "Тоболом", который должен был действовать еще год, был расторгнут 31 января.