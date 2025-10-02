Эльвин Джафаргулиев: Горжусь тем, что признан лучшим игроком матча с "Копенгагеном"
Футбол
- 02 октября, 2025
- 11:50
Игрок азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Эльвин Джафаргулиев гордится тем, что признан лучшим игроком матча против датского "Копенгагена" во II туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом Report сказал сам 24-летний вингер.
"Я первый азербайджанский футболист, признанный лучшим игроком матча в Лиге чемпионов УЕФА, и очень горжусь этим. Благодарю всех своих товарищей по команде и тренеров", - отметил он.
Джафаргулиев добавил, что матч с "Копенгагеном" во II туре был очень сложным, однако команда была уверена в победе.
Отметим, что вчера азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Последние новости
12:56
Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зонеДругие страны
12:54
Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительствоИнфраструктура
12:54
В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из ИранаПроисшествия
12:54
Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для ЕвропыВнешняя политика
12:54
Видео
Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и АлбаниюВнешняя политика
12:50
Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФДругие страны
12:50
Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в ФизулиИнфраструктура
12:50
Президент Украины и премьер Норвегии обсудили усиление ПВО и производство БПЛАВ регионе
12:49