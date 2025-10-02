Эльвин Джафаргулиев: Горжусь тем, что признан лучшим игроком матча с "Копенгагеном"

Игрок азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Эльвин Джафаргулиев гордится тем, что признан лучшим игроком матча против датского "Копенгагена" во II туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом Report сказал сам 24-летний вингер.

"Я первый азербайджанский футболист, признанный лучшим игроком матча в Лиге чемпионов УЕФА, и очень горжусь этим. Благодарю всех своих товарищей по команде и тренеров", - отметил он.

Джафаргулиев добавил, что матч с "Копенгагеном" во II туре был очень сложным, однако команда была уверена в победе.

Отметим, что вчера азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.