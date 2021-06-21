Эльхан Мамедов встретился с генсеком УЕФА

Исполнительный вице-президент Национальной ассоциации футбольных федераций (АФФА) Эльхан Мамедов встретился с генеральным секретарем УЕФА Теодором Теодорисом.

Исполнительный вице-президент Национальной ассоциации футбольных федераций (АФФА) Эльхан Мамедов встретился с генеральным секретарем УЕФА Теодором Теодорисом.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации, на встрече были обсуждены игры Евро-2020, проведенные в Баку. Генсек УЕФА выразил удовлетворение организационными работами.

Т.Теодорис пронаблюдал на Бакинском олимпийском стадионе за игрой между Швейцарией и Турцией в рамках группы А Евро-2020. Матч завершился победой сборной Швейцарии со счетом 3:1.