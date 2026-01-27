Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    • 27 января, 2026
    • 13:57
    Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

    Азербайджанский рефери ФИФА Эльчин Масиев получил назначение на матч Лиги Европы УЕФА.

    Как сообщает Report, рефери обслужит матч VIII тура Лиги между датским "Мидтьюлланном" и хорватским "Динамо" (Загреб), который пройдет в Дании.

    Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Функции четвертого арбитра будет выполнять Кямал Умудлу.

    Отметим, что матч "Мидтьюлланн" - "Динамо" начнется в ночь с 29 на 30 января в 00:00 по бакинскому времени.

    Эльчин Масиев ФИФА УЕФА
    Elçin Məsiyev UEFA Avropa Liqasının oyununa təyinat alıb
    Elchin Masiyev appointed to UEFA Europa League match

    Последние новости

    15:29

    Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане превысило 73 человека

    Другие страны
    15:12

    Президент Казахстана и глава МИД Израиля обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    В регионе
    15:07

    В МВД Узбекистана создадут департамент по киберпреступности

    В регионе
    15:04

    Бишкек и Тбилиси подтвердили готовность углублять партнерство

    В регионе
    15:00

    КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

    Другие страны
    14:58
    Фото

    Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Азербайджан и Монголия обсудили устойчивое городское развитие

    Инфраструктура
    14:56

    АПБА в феврале проведет мониторинги птичьего гриппа

    Здоровье
    14:45

    В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка"

    Милли Меджлис
    Лента новостей