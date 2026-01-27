Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА
Футбол
- 27 января, 2026
- 13:57
Азербайджанский рефери ФИФА Эльчин Масиев получил назначение на матч Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, рефери обслужит матч VIII тура Лиги между датским "Мидтьюлланном" и хорватским "Динамо" (Загреб), который пройдет в Дании.
Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Функции четвертого арбитра будет выполнять Кямал Умудлу.
Отметим, что матч "Мидтьюлланн" - "Динамо" начнется в ночь с 29 на 30 января в 00:00 по бакинскому времени.
