​Эльнур Ашрафоглу: Решение Просинечки должно послужить уроком для футболистов "Нефтчи"

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Советник президента "Нефтчи" Эльнур Ашрафоглу высказался по поводу того, что ни один футболист клуба не был приглашен на матч между национальной сборной Азербайджана и сборной Мальты отборочного тура ЕВРО-2016. В заявлении Report Э.Ашрафоглу сказал, что они с уважением относятся к решению Роберта Просинечки.

Он отметил, что этот шаг должен стать уроком для игроков: "Просинечки был хорошим футболистом, и он хороший тренер. Больше всех он отслеживал игры "Нефтчи". Если никто из нашей команды не был приглашен, это должно послужить уроком для футболистов "Нефтчи". Араз Абдуллаев, Эльвин Юнусзаде и Рауф Алиев должны серьезно задуматься. Они должны играть так, чтобы вернуть себе места в национальной сборной. Мы сожалеем только о том, что не пригласили нашего вратаря Агиля Мамедова. В целом же, мы с уважением относимся к данному решению".

По словам представителя "Нефтчи", в отличие от основной сборной, в национальную сборную по футболу до 21 года были приглашены пять игроков клуба.

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Мальты состоится 28 марта в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Байрамова.