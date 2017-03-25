Эльхан Мамедов: Шансы на проведение финального матча Лиги чемпионов повысились

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан привлек к себе внимание всей Европы. Это является логическим результатом проделанной работы, осуществляемых проектов по развитию футбола в стране".

Как сообщает Report, об этом заявил генсек АФФА Эльхан Мамедов агентству France Presse.

Э. Мамедов отметил, что если столица Азербайджана примет финальный матч Лиги чемпионов 2019 года, то это станет тестом для Бакинского Олимпийского стадиона перед Чемпионатом Европы 2020 года. Он заявил, что Баку постарается воспользоваться этой представившейся возможностью: "Всего 2 кандидата на проведение финального матча Лиги чемпионов увеличивает наши шансы на 50:50. "Наше преимущество в том, что наш стадион новый и соответствует всем стандартам ФИФА, УЕФА".

Отметим, что на проведение финального матча Лиги чемпионов в 2019 году наряду с Бакинским Олимпийским стадионом претендует и стадион "Metropolitano" в столице Испании Мадриде. Баку также претендует на проведение финального матча Лиги Европы в 2019 году наряду с городами Тбилиси (Грузия), Глазго (Шотландия) Франкфурт, (Германия), Штутгарт (Германия), Севилья (Испания) и Стамбул (Турция). Исполнительный Комитет УЕФА объявит название победившего города по обоим турнирам в сентябре.