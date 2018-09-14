Эльхан Мамедов: Каждая команда хочет проводить игры группового этапа на самом лучшем стадионе

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Генсек АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал решение о проведении домашних игр "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, он затронул вопрос на брифинге, организованном после заседания Исполнительного комитета структуры: "Естественно, выбор за клубом. Нам сообщили о наличии подобного вопроса".

В то же время генсек сказал, что с АФФА были проведены консультации и был дан положительный ответ на данный вопрос: "Решение было принято после обсуждений между клубом и стадионом. Безусловно, каждая команда хочет проводить игры группового этапа на самом лучшем стадионе".