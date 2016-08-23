Эльхан Мамедов: Мы возлагаем большие надежды на Рамиля Шейдаева и Эмина Махмудова

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "От матча с Сан-Марино мы ждем лишь 3 очка. Если брать в целом, это новый отборочный этап для Роберта Просинечки. Он начал свою работу с середины предыдущего отборочного цикла. Думаю, что в настоящее время наша сборная полностью готова к отборочному циклу. В мае-июне мы провели 3 товарищеские встречи".

Об этом в заявлении Report сказал генсек АФФА Эльхан Мамедов.

Э.Мамедов заявил, что возлагает большие надежды на приглашенных в сборную Эмина Махмудова ("Боавишта") и Рамиля Шейдаева ("Трабзонспор"): "Естественно, нас очень обрадовало согласие Шейдаева и Махмудова играть в родной сборной. Мы возлагаем на этих футболистов большие надежды, потому что они молоды. Правда, Эмин немного взрослее Рамиля. Ему 24 года. Можно сказать, что Рамиль недавно начал профессиональную карьеру. Его отъезд в Турцию также является плюсом. Он футболист "Трабзонспор". Самое главное, чтобы он играл в стартовом составе. Что же касается Дениза Йылмаза, мы хотели дать по этому поводу сюрпризную новость. Однако, Дениз уже сделал заявление турецким СМИ. Мы обратились в ФИФА в связи с его игрой в сборной Азербайджана. Соответствующий комитет ФИФА должен принять решение. Вариант участия Дениза в нашей сборной является не новым вопросом. Мы контактировали с ним на протяжении последних 2,5 лет. Он даже приезжал в Баку и заявлял о своем согласии. Однако, в последние месяцы он проявил еще большую инициативу для игры в составе нашей сборной. Мы подумали, почему бы и нет? Если он связан в Баку и хочет играть в составе сборной, надо дать ему этот шанс. Сейчас мы ждем решения ФИФА, так как Йылмаз играет в составе молодежной сборной Турции. В составе турецкой U-17 Дениз даже становился победителем чемпионата Европы. Поэтому, должно быть соответствующее решение ФИФА".

Генсек заявил, что в домашних играх очередного отборочного цикла будет стадионная ротация: "Скорее всего, будет ротация. Большинство игр мы планируем проводить на Бакинском олимпийском стадионе. Мы обсудили вопрос с главным тренером. Следует также учитывать предстоящие в следующем году Исламские игры солидарности. С учетом этого, будут использоваться и другие стадионы. УЕФА рекомендует в отборочных этапах использовать один и тот же стадион. Мы проинформировали УЕФА о том, что обладаем правом использования в Баку двух стадионов. Основным стадионом будет Бакинский олимпийский стадион, а резервными вариантами - Bakcell Arena или же Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Игры не будут проводиться в провинциях. Очень жаль, что в наших регионах нет такого стадиона. А стадион Əlincə Arena не рассчитан на большое количество зрителей".