Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    El Desmarque: ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 году

    Футбол
    • 13 сентября, 2025
    • 00:41
    El Desmarque: ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 году

    Международная федерация футбола (ФИФА) намерена внести изменения в международный календарь и объединить сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на портал El Desmarque.

    На сегодняшний момент осенью существует три перерыва на матчи сборных - в сентябре, октябре и ноябре. С 2026 года ФИФА планирует сделать единый перерыв продолжительностью 16 дней в сентябре и октябре.

    Первый перерыв в международных матчах национальных сборных в предстоящем году запланирован на период с 21 сентября по 6 октября. Таким образом, сборные смогут проводить в этот временной отрезок по четыре матча. Международный перерыв в ноябре будет проходить в период с 9 по 17 число 2026 года. В этот отрезок для каждой сборной запланировано по два матча.

    футбол ФИФА изменения

    Последние новости

    00:41

    El Desmarque: ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 году

    Футбол
    00:12

    Премьер Лига: "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туре

    Футбол
    23:42

    Турция ждет подписания мирного договора между Баку и Ереваном в первой половине 2026 года

    В регионе
    23:39

    TƏBİB сообщил о состоянии мужчины, получившего ранение в Сальяне - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:17

    WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьям

    Другие страны
    22:52
    Фото
    Видео

    В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человек

    Происшествия
    22:41

    Евросоюз продлил санкции против РФ

    Другие страны
    22:14

    Китай обвинил корабли США и Великобритании в провокации в Тайваньском проливе

    Другие страны
    21:55

    WSJ: ФРГ направит истребители на границу с Польшей

    Другие страны
    Лента новостей