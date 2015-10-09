Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Экстренное заседание исполкома ФИФА назначили на 20 октября. Оно состоится в Цюрихе.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт организации.

Изначально выборы президента ФИФА были запланированы на 26 февраля 2016 года.

На этой неделе Комитет по этике ФИФА отстранил от исполнения своих обязанностей главу организации Йозефа Блаттера, генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и президента УЕФА, одного из претендентов на пост главы ФИФА Мишеля Платини.