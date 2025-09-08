ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Экс-вратарь сборной Азербайджана: Фернанду Сантушу было дано достаточно времени

    Футбол
    • 08 сентября, 2025
    • 17:17
    Экс-вратарь сборной Азербайджана: Фернанду Сантушу было дано достаточно времени

    Бывшему главному тренеру сборной Азербайджана Фернанду Сантушу было дано достаточно времени.

    Об этом сказал Report сказал экс-вратарь сборной Азербайджана и "Карабаха" Фархад Велиев.

    "Успехи Фернанду Сантуша со сборной Португалии были известны каждому из нас. АФФА приняла правильное решение, пригласив его в сборную. Однако со временем мы увидели, что он не может добиться результатов в сборной Азербайджана, испытывает трудности в демонстрации своего игрового стиля. Ему было дано достаточно шансов. Это стало правильным решением после крупного поражения от Исландии на выезде".

    Отметим, что Сантуш был назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана в июне прошлого года. Контракт с португальским специалистом был расторгнут сегодня по взаимному согласию.

    Фернанду Сантуш футбол ЧМ-2026 отставка
    Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısı: "Fernandu Santuşa yetərincə vaxt verilmişdi"
    Santos was given enough time as Azerbaijan coach, says former goalie Veliyev

    Последние новости

    18:38

    В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране труда

    Социальная защита
    18:30

    Азербайджан выдвинул кандидатуру на руководящие посты в двух советах Всемирного почтового союза

    ИКТ
    18:27

    Самвел Карапетян останется под стражей по решению суда

    В регионе
    18:24

    Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей

    Внешняя политика
    18:22

    Саня Божиновска: Северная Македония заинтересована в разработке с Азербайджаном совместных ВИЭ-проектов

    Энергетика
    18:15

    Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

    Индивидуальные
    18:13

    Счетная палата: Избыточные платежи в бюджет Нахчывана могут стать фактором риска

    Финансы
    18:13

    Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

    Другие страны
    17:59

    Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей