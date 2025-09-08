Экс-вратарь сборной Азербайджана: Фернанду Сантушу было дано достаточно времени

Бывшему главному тренеру сборной Азербайджана Фернанду Сантушу было дано достаточно времени.

Об этом сказал Report сказал экс-вратарь сборной Азербайджана и "Карабаха" Фархад Велиев.

"Успехи Фернанду Сантуша со сборной Португалии были известны каждому из нас. АФФА приняла правильное решение, пригласив его в сборную. Однако со временем мы увидели, что он не может добиться результатов в сборной Азербайджана, испытывает трудности в демонстрации своего игрового стиля. Ему было дано достаточно шансов. Это стало правильным решением после крупного поражения от Исландии на выезде".

Отметим, что Сантуш был назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана в июне прошлого года. Контракт с португальским специалистом был расторгнут сегодня по взаимному согласию.