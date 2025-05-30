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Экс-вратарь национальной сборной: Считаю Азербайджан фаворитом в матче с Черногорией

Экс-вратарь национальной сборной: Считаю Азербайджан фаворитом в матче с Черногорией 16:34 Бывший вратарь сборной Азербайджана по мини-футболу Давуд Керими оценил шансы в сегодняшнем матче с Черногорией в полуфинале чемпионата мира.
Футбол
30 мая 2025 г. 16:53
Экс-вратарь национальной сборной: Считаю Азербайджан фаворитом в матче с Черногорией

Экс-вратарь сборной Азербайджана по мини-футболу Давуд Керими оценил шансы национальной команды в сегодняшнем матче против Черногории в полуфинале чемпионата мира.

В своем комментарии Report он отметил, что Черногория серьезно готовится к встрече.

При этом Керими считает сборную Азербайджана фаворитом.

"Мы всегда побеждали Черногорию в товарищеских матчах и международных соревнованиях. В этом году эта сборная серьезно подготовилась к чемпионату мира. Они победили Чехию и вышли в полуфинал", - сказал он.

По его словам, он считал сборные Сербии и Чехии фаворитами турнира, которые могли представлять опасность для сборной Азербайджана.

"Черногория - серьезный соперник. В 5 матчах на чемпионате они пропустили лишь один гол. Несмотря на это, считаю сборную Азербайджана фаворитом полуфинального противостояния и вижу ее победителем чемпионата мира".

Керими считает, что Черногория в матче против Азербайджана сделает ставку на контратаки.

Отметим, что матч Азербайджан - Черногория начнется сегодня в 20:00.

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Версия на английском языке Azerbaijan poised for victory over Montenegro, ex-goalie says
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan minifutbol yığmasının sabiq qapıçısı: "Yarımfinalda qarşılaşacağımız Monteneqroya həmişə qalib gəlmişik"

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