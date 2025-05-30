Экс-вратарь национальной сборной: Считаю Азербайджан фаворитом в матче с Черногорией

Экс-вратарь сборной Азербайджана по мини-футболу Давуд Керими оценил шансы национальной команды в сегодняшнем матче против Черногории в полуфинале чемпионата мира.
В своем комментарии Report он отметил, что Черногория серьезно готовится к встрече.
При этом Керими считает сборную Азербайджана фаворитом.
"Мы всегда побеждали Черногорию в товарищеских матчах и международных соревнованиях. В этом году эта сборная серьезно подготовилась к чемпионату мира. Они победили Чехию и вышли в полуфинал", - сказал он.
По его словам, он считал сборные Сербии и Чехии фаворитами турнира, которые могли представлять опасность для сборной Азербайджана.
"Черногория - серьезный соперник. В 5 матчах на чемпионате они пропустили лишь один гол. Несмотря на это, считаю сборную Азербайджана фаворитом полуфинального противостояния и вижу ее победителем чемпионата мира".
Керими считает, что Черногория в матче против Азербайджана сделает ставку на контратаки.
Отметим, что матч Азербайджан - Черногория начнется сегодня в 20:00.