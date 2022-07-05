Экс-вратарь "Леха": В Баку нужно ехать с хорошими результатами

"К сожалению, "Лех" проведет свою первую игру дома. Мы привыкли к возвращению нашей команды с хорошими результатами и спокойной игре в ответных матчах".

"К сожалению, "Лех" проведет свою первую игру дома. Мы привыкли к возвращению нашей команды с хорошими результатами и спокойной игре в ответных матчах".

Как сообщает Report, об этом заявил экс-вратарь "Леха" Кшиштоф Которовский, говоря о предстоящем матче между чемпионом Польши и "Карабахом" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

46-летний голкипер заявил, что представитель Познани должен выиграть первую домашнюю встречу и отправиться в Баку с хорошим результатом: "Там будет очень жарко, это касается и болельщиков, и атмосферы на стадионе, и погодных условий".

Матч "Лех" - "Карабах", который состоится сегодня на одноименном стадионе в Познани, начнется в 22:00 по бакинскому времени. Ответная встреча состоится 12 июля в Баку.