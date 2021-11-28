Экс-турецкого футболиста задержали при попытке бежать в Грузию

Бывший турецкий футболист Сезер Озтюрк был пойман при попытке к бегству из Артвина в Хоп на грузовике TIR, откуда после чего он хотел перебраться в Грузию.

Бывший турецкий футболист Сезер Озтюрк был пойман при попытке к бегству из Артвина в Хоп на грузовике TIR, откуда после чего он хотел перебраться в Грузию.

Как сообщает Report, 36-летний бывший полузащитник был задержан в связи с делом об убийстве.

Инцидент произошел 19 сентября в Стамбуле, где мужчина на фоне конфликта на дороге открыл стрельбу из огнестрельного оружия по группе людей. Один из пострадавших скончался, четверо попали в больницу.

Свидетели происшествия узнали в стрелявшем бывшего футболиста Сезера Озтюрка. С тех пор мужчина находился в бегах.

Отметим, что Озтюрк прошел академию немецкого "Байера", поиграл за "Нюрнберг", а потом уехал в Турцию. Играл за юношеские и молодежную сборные Турции. Карьеру он завершил в 2015 году.