​Экс-тренер сборной Азербайджана назвал лучшего футболиста в истории

Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки, тренировавший в свое время сборную Азербайджана, назвал лучшего игрока в истории мирового футбола.

Как передает Report со ссылкой на BeIn Sports, Просинечки выделил среди всех игроков аргентинского нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси, отметив, что тот играет в совершенно другой футбол, нежели все остальные, и на протяжении многих лет выделяется.

"Для меня лучшим является Месси. Некоторые люди скажут: Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо. Они отличные игроки, которые делают разницу. Однако, если выбирать одного, для меня лучшим является Лео Месси", — заявил Просинечки.