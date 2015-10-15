Экс-премьер Молдавии Филат задержан на 72 часа

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Экс-премьер-министр Молдавии Влад Филат задержан на трое суток сотрудниками Национального Центра по борьбе с коррупцией, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь НЦБК Анжела Старинская.

По ее словам, задержание произошло в четверг вечером в здании парламента, на основании ордера Генпрокуратуры. Филат остается в изоляторе НЦБК. Следователи Центра будут добиваться в суде ареста на 30 дней, на время проведения следственных мероприятий в отношении Филата. Бывшего премьер-министра и лидера Либерально-демократической партии обвиняют в коррупционных действиях и выводе денег из банковской системы.

В четверг парламент Молдавии проголосовал за снятие депутатского иммунитета с Филата. Сразу после этого он сложил с себя полномочия председателя ЛДПМ, передав эти обязанности премьер-министру Валерию Стрельцу, напоминает Report.