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Экс-игрок киевского "Динамо" пропал без вести

Экс-игрок киевского "Динамо" пропал без вести Бывший игрок украинского "Динамо Киев" Ярослав Думанский пропал в Ивано-Франковской области страны
Футбол
27 апреля 2021 г. 23:54
Экс-игрок киевского Динамо пропал без вести
Ярослав Думанский

Бывший игрок украинского "Динамо Киев" Ярослав Думанский пропал в Ивано-Франковской области страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба полиции области.

20 апреля текущего года 61-летний Думанский вышел из своего дома и пропал без вести. С заявлением об исчезновении экс-игрока киевского "Динамо" в полицию обратилась его мать.

"На поиски пропавшего ориентирован личный состав отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "Без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Думанский выступал за "Карпаты", киевское "Динамо", "Металлист", московское "Динамо", "Прикарпатье" и другие команды. В 1990 году завершил профессиональную карьеру футболиста.

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