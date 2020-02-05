Экс-глава Федерации футбола Армении сделал заявление для печати

12:36

Освобожден задержанный несколько часов назад экс-глава Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян.

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, 57-летний функционер покинул здание Главного управления полиции по борьбе с организованной преступностью.

Сразу после освобождения он сделал заявление для печати.

По мнению бывшего депутата, нынешние власти хотят его запугать, но он знает, по чьему поручению все это делается.

"Они ошибаются. Они не знают, что людей моего типа невозможно запугать. Даже если полицейские уложат меня на асфальт, мне не будет стыдно. Но если я однажды их уложу и буду вытирать об них ноги, то это будет большим позором для них", - заявил Айрапетян.

На вопрос журналистов, почему его забрали в полицию, Айрапетян предположил, что у него искали "танки, БТР, БМП и самолеты Су-35".

Он также сообщил, что у него три единицы стрелкового оружия - один пистолет и два охотничьих ружья, отметив, что документы на них у него также имеются.

В начале декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме и на предприятиях экс-депутата и бывшего главы ФФА Рубена Айрапетяна. Затем в Следственном комитете заявили, что по факту присвоения, связанного с именем Айрапетяна, возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Сам Айрапетян сообщал, что в результате обыска были изъяты документы.

Он был президентом Федерации футбола Армении в 2002 - 2018 годах.