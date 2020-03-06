​Экс-футболиста сборной Дании поместили в карантин из-за коронавируса

Кристиан Поульсен, помощник главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага, помещен в карантин после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на Telegraaf, вместе с Поульсеном в карантине дома в качестве превентивной меры должны остаться еще два сотрудника клуба. Они втроем в прошлую пятницу побывали на дне рождения. Через пять дней у одного из присутствовавших на вечеринке был обнаружен коронавирус.

Напомним, 40-летний Поульсен завершил игровую карьеру в 2015 году. Он провел 92 матча за сборную Дании, на клубном уровне футболист запомнился игрой за "Копенгаген", "Шальке", "Севилью", "Ювентус", "Ливерпуль" и "Аякс".