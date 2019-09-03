 Наверх

Экс-футболист сборной России желает играть в национальной команде Азербайджана

Экс-футболист сборной РФ желает играть в нацкоманде Азербайджана

Новый трансфер "Сумгайыта" Джамаледдин Ходжаниязов желает играть в сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент клуба Риад Рафиев. 

По его словам, с соответствующей просьбой бывший защитник российской молодежной сборной обратился в АФФА. Рафиев заявил, что именно из-за этого обращения Ходжаниязова взяли в "Сумгайыт". 

Отметим, что за свою карьеру футболист туркменского происхождения Джамаледдин Ходжаниязов надевал форму "Зенита", "Амкара", "Динамо", "Балтики", "Урала", а также был легионером норвежского "Орхуса". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!