Экс-футболист сборной России желает играть в национальной команде Азербайджана

Новый трансфер "Сумгайыта" Джамаледдин Ходжаниязов желает играть в сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент клуба Риад Рафиев.

По его словам, с соответствующей просьбой бывший защитник российской молодежной сборной обратился в АФФА. Рафиев заявил, что именно из-за этого обращения Ходжаниязова взяли в "Сумгайыт".

Отметим, что за свою карьеру футболист туркменского происхождения Джамаледдин Ходжаниязов надевал форму "Зенита", "Амкара", "Динамо", "Балтики", "Урала", а также был легионером норвежского "Орхуса".