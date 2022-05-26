Экс-футболист "Карабаха" тяжело ранен в Украине

Известный российский телекомментатор Алексей Андронов сообщил в своем Telegram-канале, что россияне делают в так называемой Донецкой народной республике, где мобилизуют украинцев и приказывают им воевать против Родины.

Известный российский телекомментатор Алексей Андронов сообщил в своем Telegram-канале, что россияне делают в так называемой Донецкой "народной" республике, где мобилизуют украинцев и приказывают им воевать против Родины.

Как передает Report, по его словам, среди мобилизованных были два украинских футболиста - Вадим Солодкий и Александр Воскобойник.

"Говорят, что одного из них уже нет в живых. Вы, наверное, уже читали о так называемой мобилизации в Донецкой и Луганской "народных" республиках. У меня тоже есть информация по этой теме. Возможно, не слышали о таких людях, как Александр Воскобойник (играл за "Шахтер") и Вадим Солодкий (за донецкий "Металлург"). Оба они воспитанники "Шахтера", игравшие в футбол в последнее десятилетие прошлого века. Им обоим было приказано сражаться на улицах Донецка. Воск был тяжело ранен, а Солодкий убит. Воскаса увезли в Новоазовск, но в больнице не было даже аммиака. Позже увезли в Москву. Знаю его лично. Солодкому был 51 год. Профессионально занимался футболом с 1993 по 2006 гг. Лучшие годы своей карьеры он провел в "Металлурге", откуда ненадолго ушел в тираспольский "Шериф". А О.Воскобойнику - 46. Он играл в футбол с 1992 по 2009 гг. и был приглашен в молодежную (до 19 лет) сборную Украины. Лучшие годы провел в Донецке, а 2005-2006 гг. продолжил карьеру легионера, представляя азербайджанский "Карабах", - написал Андронов.