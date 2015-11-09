Единственный нападающий сборной Азербайджана забил 20-ый гол

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Футболист "Нефтчи" Руслан Гурбанов забил 20-ый гол на чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report, дважды отличившийся на встрече с "Раван" в XII туре Премьер-лиги нападающий забил 20-ый гол на 95-м матче.

Р.Гурбанов, забивший в 4-х из предыдущих 5-ти сезонов 15 голов (2010/2011 – 0, 2011/2012 – 2, 2012/2013 – 6, 2013/2014 – 4, 2014/2015 - 3), на текущем чемпионате в пятый раз забил мяч в ворота соперника. Первый мяч в ворота "Раван" стал 10-м голом в составе "черно-белых". Затем он забил 11-ый гол и 9 раз отличился в "Сумгайыте".

В настоящее время Гурбанов является 19-м среди выступающих в Премьер-лиге футболистов, забивших 20 и более голов. В первую "тройку" вошли Рашад Абдуллаев (54), Виктор Игбекои (46) и Вагиф Джавадов (43 гола).

Отметим, что Руслан Гурбанов является единственным нападающим национальной команды Азербайджана, приглашенным на предстоящую 17 ноября в Молдове товарищескую встречу.