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    Эдин Джеко: Было непросто победить "Карабах"

    Эдин Джеко на 15-й минуте забил второй мяч своей команды© Report/ Firi Salim

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Нам нужно было решить все вопросы в первом тайме. Нам стало немного сложнее после того, как "Карабах" забил гол. Вместе с этим, мы смогли выдержать давление соперника и все добились важного результата."

    Как сообщает Report, об этом после победы в рамках второго тура группового раунда Лиги Чемпионов в Баку над "Карабахом" сказал нападающий "Ромы" Эдин Джеко.

    Боснийский форвард заявил, что главным вопросом была победа.

    "Важен только тот факт, что мы добились 3 очков. Было непросто победить, но в конце мы уносим с собой победу. Все в порядке."

    Отметим, что Эдин Джеко на 15-й минуте забил второй мяч своей команды. 

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