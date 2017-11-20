Эден Азар: Нас ждет трудная неделя, поскольку мы встретимся с "Карабахом" и "Ливерпулем"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Всегда приятно забивать голы. Для меня это не самая главная цель - но это хорошо с точки зрения уверенности в себе. Если даже я забью два гола, самое главное, одержать победу и хорошо сыграть".

Как сообщает Report, об этом футболист "Челси" Эден Азар сказал после матча с "Вест Бромвич" в XII туре премьер-лиги Англии, комментируя победу со счетом 4:0 и забитые им 2 гола.

Лондонский клуб 22 ноября в рамках пятого тура Лиги чемпионов (ЛЧ) станет гостем "Карабаха". 26-летний бельгийский полузащитник считает, что "Челси" ждет впереди трудная неделя: "Потому что мы играем с "Карабахом", затем встречаемся с "Ливерпулем" на выезде. Мы хотим остаться в группе лидеров".

Отметим, что в настоящее время "Челси" в премьер-лиге Англии с 25 очками занимает 3 место и отстает от лидера - "Манчестер Юнайтед" на 9 очков. В ЛЧ "Челси" с 7 очками на 2 месте, это на 1 очко меньше чем у итальянской "Ромы". Испанский "Атлетико" с 3 очками на 3 месте, а "Карабах" занимает последнее место с 2 очками.