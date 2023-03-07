Эден Азар может покинуть "Реал"

В ближайшее время руководство мадридского "Реала" проведет встречу с полузащитником "сливочных" Эденом Азаром и его представителями.

В ближайшее время руководство мадридского "Реала" проведет встречу с полузащитником "сливочных" Эденом Азаром и его представителями.

Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Ощущение, что Азар должен покинуть клуб летом, в случае поступления хорошего предложения Реалу", - пишет Романо.

Напомним, что контракт бельгийца с мадридским клубом действует до середины 2024 года. Вероятно, "Реал" собирается продать полузащитника уже грядущим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от нерегулярного игрока.

В текущем сезоне на счету Азара всего лишь один гол и один ассист в семи матчах во всех официальных турнирах за свой клуб.