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Эден Азар может покинуть "Реал"

Эден Азар может покинуть "Реал" В ближайшее время руководство мадридского "Реала" проведет встречу с полузащитником "сливочных" Эденом Азаром и его представителями.
Футбол
7 марта 2023 г. 04:17
Эден Азар может покинуть Реал

В ближайшее время руководство мадридского "Реала" проведет встречу с полузащитником "сливочных" Эденом Азаром и его представителями.

Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Ощущение, что Азар должен покинуть клуб летом, в случае поступления хорошего предложения Реалу", - пишет Романо.

Напомним, что контракт бельгийца с мадридским клубом действует до середины 2024 года. Вероятно, "Реал" собирается продать полузащитника уже грядущим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от нерегулярного игрока.

В текущем сезоне на счету Азара всего лишь один гол и один ассист в семи матчах во всех официальных турнирах за свой клуб.

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Версия на азербайджанском языке Eden Azar “Real Madrid”lə yollarını ayıra bilər

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