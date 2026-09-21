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    IFC намерена остаться долгосрочным инвестором после сделки между Bank Respublika и AccessBank

    Финансы
    • 21 сентября, 2026
    • 12:12
    IFC намерена остаться долгосрочным инвестором после сделки между Bank Respublika и AccessBank

    Международная финансовая корпорация (IFC) рассчитывает сохранить свое участие после завершения сделки по слиянию двух азербайджанских банков ОАО "Bank Respublika" и ЗАО "AccessBank".

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в IFC.

    В корпорации отметили, что данная сделка объединяет два финансовых института, которых связывает общая приверженность расширению доступа к финансовым услугам для субъектов малого бизнеса и недостаточно охваченных банковскими услугами слоев населения в Азербайджане.

    По мнению IFC, это будет содействовать развитию частного сектора и формированию новых рабочих мест в стране.

    "На данный момент сделка еще не завершена. IFC рассчитывает сохранить свое участие по итогам ее закрытия. Являясь долгосрочным инвестором и партнером в области развития, IFC намерена продолжать изучение возможностей для содействия финансовому сектору Азербайджана в рамках своего мандата по продвижению инклюзивного экономического роста и увеличению занятости", - подчеркнули в корпорации.

    Напомним, что в сентябре 2026 года акционеры ОАО "Bank Respublika" и ЗАО "AccessBank" утвердили ключевые условия сделки, предусматривающей приобретение Bank Respublika 100% акций AccessBank. Согласно условиям сделки, действующие акционеры AccessBank получат новые привилегированные акции Bank Respublika, которые в совокупности составят 25% уставного капитала банка. Закрытие сделки ожидается до ноября 2026 года. IFC владеет 16,56%-ной долей в ЗАО "AccessBank".

    Другими акционерами AccessBank являются Азиатский банк развития (19,9%), Европейский инвестиционный банк (17,39%), responsAbility (12,28%), Голландский банк развития FMO (9,41%), Австрийский банк развития OeEB (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), фонд Green for Growth (1,77%), Черноморский банк торговли и развития (0,58%) и LFS Advisory GmbH (0,13%).

    В свою очередь, 63,32% акций Bank Respublika принадлежат Натигу Гулиеву, 18,46% - Эльчину Гулиеву, 8,47% - Намигу Гулиеву, 5,45% - Шакиру Рагимову, 4,22% - SIDT, а 0,08% - другим лицам.

    Консолидация банков Международная финансовая корпорация (IFC) Bank Respublika AccessBank Банковский сектор Азербайджана
    IFC "Bank Respublika"da uzunmüddətli investor olmaq niyyətindədir
    IFC intends to remain long-term investor following deal between Bank Respublika, AccessBank

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