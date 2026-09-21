В Баку на женщину упал рекламный LED-монитор: пострадавшая госпитализирована

В Баку женщина получила травмы в результате падения на нее рекламного щита (LED-монитор).

Как сообщили в ответ на запрос Report в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования (TƏBİB), инцидент произошел в Ясамальском районе Баку на улице Мухаммеда Нахчывани 20 сентября.

Женщина 1968 года рождения около 16:10 была доставлена в отделение скорой медицинской помощи Клинического медицинского центра. Пациентке с сочетанными травмами различных частей тела оказали необходимую медицинскую помощь. Около 18:20 того же дня она была переведена в частное медицинское учреждение на основании письменного обязательства членов семьи.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что пострадавшей еще на месте происшествия была оказана первая медицинская помощь.

"Состояние гражданки находится под контролем, принимаются все необходимые медицинские меры. По факту происшествия проводится расследование", - говорится в сообщении.