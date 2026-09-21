Число ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане превысило 60 тыс.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 60 016 заемщикам кредиты на сумму 4 млрд 91,682 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фонда.

Кроме того, до настоящего времени 10 092 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.