Число ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане превысило 60 тыс.
Финансы
- 21 сентября, 2026
- 12:31
На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 60 016 заемщикам кредиты на сумму 4 млрд 91,682 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фонда.
Кроме того, до настоящего времени 10 092 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.
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