Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Число ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане превысило 60 тыс.

    Финансы
    • 21 сентября, 2026
    • 12:31
    Число ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане превысило 60 тыс.

    На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 60 016 заемщикам кредиты на сумму 4 млрд 91,682 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фонда.

    Кроме того, до настоящего времени 10 092 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Жилищная политика Ипотечное кредитование
    Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 60 mini ötüb

    Последние новости

    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    Лента новостей