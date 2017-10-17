Эдди Исрафилов: Раньше можно было с легкостью победить "Карабах", но теперь иначе

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Раньше можно было с легкостью победить "Карабах", но теперь иначе".

Как сообщает Report, об этом Marca заявил игрок сборной Азербайджана и испанской команды "Химнастик" Эдди Исрафилов, комментируя предстоящую игру между "Карабахом" и "Атлетико" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

25-летний полузащитник отметил, что "Карабах" 18 октября на матче с мадридским представителем может преподнести сюрприз: "В футболе такие вещи случаются. Как сделал "Алкоркон", обыграв "Реал Мадрид" со счетом 4:0".

Исрафилов упомянул и о Бакинском олимпийском стадионе, где состоится матч: "Баку - величественный город, каждый год строятся новые здания. За последние 5-10 лет произошли серьезные изменения. Хотя, это пока не чувствуется в некоторых местах. Бакинский олимпийский стадион похож на Allianz Arena. Это недавно построенная современная арена. Мы регулярно играем там. Но и это зависит от соперника".

Исрафилов рассказал о выступлении в составе сборной. Полузащитник отметил, что внимание к сборной увеличилось с тем, чтобы улучшить игру и результаты: "Мой отец анголец, но получил образование в Азербайджане. Там познакомился с мамой. После в поисках работы они переехали в Испанию. Я знаю русский и английский языки и могу общаться со сборной. С главным тренером Робертом Просинечки говорю по-испански. Ранее со мной связывались по поводу игры в сборной. Но Просинечки стал тем специалистом, который действительно отдал мне предпочтение. Он отличный тренер. В азербайджанском футболе многое меняется в положительную сторону. Внимание к сборной увеличилось с тем, чтобы улучшить игру и результаты. Но если вы в одной группе с Германией, трудно завоевать результат".

Отметим, что Эдди Исрафилов не был вызван на последние игры сборной Азербайджана.