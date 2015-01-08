Эдди Исрафилов будет играть в сборной Азербайджана

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Переговоры, проведенные между АФФА и выступающим в испанском клубе "Гранада" азербайджанцем Эдди Исрафиловым дали положительные результаты.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, менеджер и мать футболиста сегодня встретилась в Баку с генсеком Эльханом Мамедовым.

После завершения встречи в административном здании ассоциации Э.Мамедов, мать Э.Исрафилова Ирада Исрафилова и главный тренер сборной Роберт Просинечки ответили на вопросы журналистов.

Генеральный секретарь Эльхан Мамедов сказал, что футболист согласен играть в сборной Азербайджана бесплатно: "Очень жаль, что сам Эдди не смог приехать из-за тренировок клуба. Но его мать приняла наше приглашение и после 17-летнего перерыва приехала на Родину. Ирада ханум приехала в Баку с хорошей новостью и сказала, что Эдди ждет приглашения от Роберта Просинечки. Мы поддерживаем с ним связь с 2012 года. Мы говорили с его родителями и менеджером. В то время Эдди был подростком и не играл в Ла Лиге. Его потенциал был замечен не полностью. Сомнения были как с нашей, так и с его стороны. Вдобавок, его ожидало приглашение от испанской сборной. Раньше мы говорили с агентом Эдди и он попросил у нас определенную сумму, с которой мы не согласились. Ни одному из играющих в сборной футболистов мы не платим. Сборная не клуб и здесь футболистам не платят за игру. В последнее время мы говорили с его матерью. В конце концов мы получили согласие Эдди играть в сборной бесплатно".

И.Исрафилова сказала, что вопрос затягивался и требовалось его решение: "Мы довольны приездом. Переговоры дали положительный результат. Я азербайджанка. Хотя долгие годы и жила за границей, родина меня притягивала. Игра Эдди в национальной сборной принесет честь как мне, так и ему. Во время очередного сбора он будет здесь".

"Наверное, сегодня больше всех радуюсь я. Так как в сборной Азербайджана будет выступать сильный футболист", - заявил главной тренер национальной сборной Роберт Просинечки.

Хорватский специалист верит, что Э.Исрафилов окажет сборной большую помощь: "В нашей сборной будет играть футболист, выступающий в Primrose в Испании. Я следил за его играми и лично беседовал с Эдди и его семьей. Его игра в сборной Азербайджана и знание испанского языка упростят нашу работу. Наверное, у нас не будет проблем, и мы прекрасно поймем друг друга".