"Дюделанж" на игру с "Карабахом" выйдет без главного тренера

Дальнейшая деятельность Бертрана Крассо, временно являющегося главным тренером люксембургского "Дюделанжа", будет уточнена после матча второго тура Лиги Европы УЕФА против "Карабаха".

Как сообщает Report, спортивный директор клуба Софиан Бензуэн отметил, что для принятия правильного решения требуется подождать еще неделю. Однако он отметил, что решение не будет обязательно связано с результатами и Крассо как минимум может остаться помощником тренера.

На старте группового этапа Лиги Европы "Дюделанж" отправил в отставку главного тренера Эмилио Ферреру. Команда временно поручена Крассо. Под его руководством "Дюделанж" в первом туре на Кипре одолел АПОЭЛ со счетом 4:3. Однако в игре национального дивизиона Люксембурга проиграл на выезде "Петанжу" со счетом 0:2, после чего руководство отложило назначение главного тренера.

Отметим, что матч между "Дюделанжем" и "Карабахом" состоится 3 октября на стадионе "Жози Бартел" в Люксембурге и стартует в 23:00 по бакинскому времени.