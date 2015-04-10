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    Двое подозреваемых в нападении на автобус "Фенербахче" отпущены на свободу

    Суд принял такое решение в связи с тем, что посчитал недостаточными доказательства причастности их к атаке на автобус

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Двое мужчин, задержанных по подозрению в нападении на автобус турецкого футбольного клуба "Фенербахче", отпущены на свободу под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал hurriyetdailynews.com.

    Суд Трабзона принял такое решение в связи с тем, что посчитал недостаточными доказательства причастности их к атаке на автобус. Турецкая полиция арестовала подозреваемых 7 апреля.

    Автобус с футболистами "Фенербахче" подвергся вооруженному нападению после выездного матча национального чемпионата с командой "Ризеспор" (5:1). Инцидент произошел по пути в аэропорт города Трабзон. Неизвестные обстреляли автобус и закидали его камнями, а затем скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения пострадал водитель, который с ранениями лица был доставлен в больницу. Футболисты и тренерский штаб не пострадали.

    "Фенербахче" отказался проводить матчи чемпионата и Кубка страны до тех пор, пока обстоятельства этого инцидента не прояснятся, напоминает Report.

    В понедельник прокуратура Трабзона сообщила, что задержан мужчина, который угрожал в интернете клубу "Фенербахче".

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