Двое футболистов "Кяпяза" отличились в матче Премьер-лиги

Матч XIX тура Премьер-лиги Азербайджана против "Туран Товуз" стал знаменательным для двух футболистов "Кяпяза".

Матч XIX тура Премьер-лиги Азербайджана против "Туран Товуз" стал знаменательным для двух футболистов "Кяпяза".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, Туран Манафов и Карим Лкоча забили свои первые голы в составе клуба в рамках национального чемпионата.

До этой встречи 148 футболистов "Кяпяза" забили голы в чемпионате Азербайджана. Дубль Турана сделал его 149-м игроком, поразившим ворота соперника, а гол Карима принес ему статус 150-го автора гола в истории клуба в Премьер-лиге.