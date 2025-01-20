О нас

Двое футболистов "Кяпяза" отличились в матче Премьер-лиги

Двое футболистов "Кяпяза" отличились в матче Премьер-лиги Матч XIX тура Премьер-лиги Азербайджана против "Туран Товуз" стал знаменательным для двух футболистов "Кяпяза".
Футбол
20 января 2025 г. 10:34
Двое футболистов Кяпяза отличились в матче Премьер-лиги

Матч XIX тура Премьер-лиги Азербайджана против "Туран Товуз" стал знаменательным для двух футболистов "Кяпяза".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, Туран Манафов и Карим Лкоча забили свои первые голы в составе клуба в рамках национального чемпионата.

До этой встречи 148 футболистов "Кяпяза" забили голы в чемпионате Азербайджана. Дубль Турана сделал его 149-м игроком, поразившим ворота соперника, а гол Карима принес ему статус 150-го автора гола в истории клуба в Премьер-лиге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Turan Tovuz"la oyun "Kəpəz"in iki futbolçusu üçün əlamətdar olub

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi