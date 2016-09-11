Два матча чемпионата Италии по футболу прерваны из-за сильного дождя

Баку. 11 Сентября. REPORT.AZ/ Матчи третьего тура чемпионата Италии по футболу "Рома" - "Сампдория" и "Дженоа" - "Фиорентина" были остановлены из-за сильного дождя.

Как передает Report, матч в Генуе между "Дженоа" и "Фиорентиной" был прерван на 28-й минуте при счете 0:0.

В Риме команды отыграли первый тайм, завершившийся со счетом 2:1 в пользу "Сампдории", но не стали продолжать встречу после перерыва.

Решения о продолжении игр на данный момент нет.