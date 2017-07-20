Два крупных итальянских клуба обменялись игроками

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Итальянские клубы "Ювентус" и "Милан" обменялись игроками.

Как сообщает Report, 24-летний защитник Маттиа Де Шилье перешел в "Ювентус".

С защитником итальянской сборной заключен контракт до лета 2022 года.

За этот трансфер в предстоящие 3 года "Милану" будет выплачено 12 млн евро. За время действия контракта, за счет различных бонусов эта сумма может возрасти до 500 млн евро.

Вместо этого защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заключил с "Миланом" контракт до 2022 года. До этого 30-летний футболист 7 лет надевал форму туринской команды.