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Два игрока "Галатасарая" получили травмы

Два игрока "Галатасарая" получили травмы

Два игрока турецкого "Галатасарая" Радамель Фалькао и Марсело Сараччи получили травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, оба футболиста пострадали на завершившейся их победой (3:0) встрече с "Коньяспор" в XIX туре Суперлиги.  

Радамель Фалькао и Марсело Сараччи проходят лечение. О том, сколько продлится лечение, не сообщается. 

Отметим, что 34-летний колумбиец Р.Фалькао перешел из "Монако" в "Галатасарай" в сентябре 2019 года. Что касается 22-летнего уругвайского защитника М.Сараччи, он - новый трансфер стамбульского клуба. 

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