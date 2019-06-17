​Два футболиста "Нефтчи" покинули лагерь клуба в Турции

Два футболиста клуба "Нефтчи", продолжающего подготовку к новому сезону в Турции, временно покинули ряды клуба для получения лечения.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это получивший легкую травму ноги во время тренировки Багали Дабо и травмированный на учебно-тренировочных сборах сборной Гаити Сони Мустивар.

Оба игрока для скорейшего возвращения в команду и подготовки к играм первого этапа Лиги Европы направлены в Италию. Этот шаг предпринят по рекомендации врачей для лечения их в спецклинике и скорейшего выздоровления.

Отметим, что "Нефтчи" проведет проверочные матчи 20, 25 и 30 июня. Соперником на проверочных матчах станут "СКА Хабаровск" (Россия) 20 июня и "Ворскла" (Украина) 30 июня. Соперник на 25 июня пока не известен. Команда вернется на родину вечером 1 июля и спустя два дня отдыха приступит к подготовке к первому этапу Лиги Европы.