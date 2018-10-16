Дубль Стерлинга принёс сборной Англии победу над Испанией в Лиге наций

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сборная Англии в матче группового этапа Лиги наций на выезде добилась победы над командой Испании.

Как передает Report, cчёт был открыт на 16-й минуте встречи.

Рахим Стерлинг получил передачу от Маркуса Рашфорда, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот. В середине тайма преимущество англичан увеличил Рэшфорд, ему ассистировал Гарри Кейн. Через пару минут Стерлинг оформил дубль с паса Кейна. Во второй тайме испанцы смогли сократить разницу в счёте, Алькасер точно пробил головой после подачи с углового. А в компенсированное время отличился Серхио Рамос, но большего добиться испанцам не удалось.

Благодаря этой победе сборная Англии, набрав четыре очка, вышла на чистое второе место в четвёртой группе дивизиона А Лиги наций УЕФА. Следующий матч англичане проведут 18 октября с Хорватией на своём поле. Испания, несмотря на поражение, сохранила лидерство, набрав шесть очков. В следующем матче испанцам предстоит выезд в Хорватию. Матч состоится 15 ноября.

Напомним, что сборная Азербайджана по футболу в рамках Лиги Наций УЕФА сыграла вничью с командой Мальты (1:1).