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    Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать волевую победу над "Эмполи" в Серии А

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи прозвучал финальный свисток в матче 10-го тура итальянской Серии А между местным «Эмполи» и туринским «Ювентусом».

    Как передает Report, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

    В середине первого тайма, на 28-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря усилиям нападающего Франческо Капуто. «Ювентус» сумел сравнять счёт лишь во второй половине встречи — на 54-й минуте точным ударом с пенальти отметился форвард Криштиану Роналду. Спустя 16 минут португалец оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

    «Ювентус» после победы над «Эмполи» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Серии А. На счету туринцев 28 очков после 10 матчей, что на семь очков больше, чем у их ближайшего преследователя в лице «Наполи», у которого остаётся игра в запасе. «Эмполи» с шестью очками располагается в зоне вылета.

    Италия - Серия А. 10-й тур

    27 октября 2018

    Эмполи 1 : 2 Ювентус (Турин)

    Гол: 1:0 – Капуто – 28, 1:1 – Роналду – 54 (пен), 1:2 – Роналду – 70

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